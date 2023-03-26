لقطات لـ القط الأفعى تجتاح السوشيال ميديا

خلال الأسبوعين الماضيين، انتشرت صورة قطة باللونين الأسود والأصفر على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وقال صاحب الصورة إنها لقطة لـ القط الأفعى من غابات الأمازون المطيرة.

ويقول النص المصاحب للصورة: أندر أنواع القطط على وجه الأرض تعيش في المناطق التي يصعب الوصول إليها في غابات الأمازون المطيرة.

وتحتوي المنشورات على Facebook و Twitter و TikTok على آلاف المشاركات، حيث يتصارع المستخدمون في التعليقات حول ما إذا كانت حقيقية أم خدعة.

حقيقة أم خدعة؟

بعد مرور أسابيع من تداول هذه الصورة، اتضح أنها مزيفة وذلك بحسب ما أكد منشئ المنشور الأصلي، وهو مستخدم فيسبوك روسي يدعى Alex Vasilev، متابعًا أنه تم استخدام نظام ذكاء اصطناعي لإنشائه، وعلى ما يبدو، تم استخدام قطة عادية وصورة ثعبان المنغروف لإنشاء قط الأمازون.

ويُعرف ثعبان المنغروف أيضًا باسم ثعبان القط ذو الحلقة الذهبية وموطنه الأصلي في جنوب شرق آسيا، ويغلب عليه اللون الأسود لكنه يتضمن أيضًا شرائط صفراء على طول جسمه، وسُمي بثعبان القط بسبب عيونه التي تشبه عيون القطط.

مزيد من التأكيد على أن الحيوان الموجود في الصورة لم يكن حقيقيًا جاء من الدكتور أندرو كيتشنر، خبير الفقاريات في المتاحف الوطنية في اسكتلندا وخبير القطط البرية، حيث قال: القط الأفعى غير موجود ولم يتم وصفه علميًا.

وتابع: بالطبع قد يكون هناك أنواع جديدة من القطط التي تنتظر الاكتشاف في أمريكا الجنوبية، ولكن هذا ليس واحدًا منهم.