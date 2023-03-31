لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان

رصد مقطع فيديو مشاعر الفرح والسرور لدى الصائمات في كازاخستان بهدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث شاركن في الإفطار الكبير الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية في ثاني أكبر جامع في جمهورية كازاخستان حضرت سلطان.

وعبر الصائمات عن سعادتهن وحبهن للقيادة السعودية، داعين الله أن يكتب الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية الذي يتابع تنفيذ هذا البرنامج في 40 دولة حول العالم.

برنامج تفطير الصائمين بـ كازاخستان

ودشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان نائب المفتي الشيخ أونغاروف إيرشات أغيباي أولي، والملحق الديني بسفارة المملكة المكلف طلال بن ضيف الله المالكي، وعدد كبير من المسؤولين من جمهورية كازاخستان.

وجرى التدشين بمراسم رسمية جرت في الجامع الجمهوري الرئيسي، والذي يعتبر الأكبر في آسيا الوسطى بمساحة إجمالية تصل إلى 10 هكتارات، ويتسع لـ 35 ألف مصلٍّ في صالاته الداخلية وفنائه الخارجي.

وأكد نائب المفتي الكازاخستاني، أن هذا البرنامج واحد من أعمال الخير التي تبث السرور في نفوس المسلمين في هذا الشهر الفضيل، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشددًا أن مثل هذه الأعمال المباركة تعزز العلاقات بين مسلمي البلدين الشقيقين.

تفاصيل البرنامج

ويبدأ البرنامج لهذا العام بثلاث محطات رئيسية، أولاها في الجامع الجمهوري الرئيسي، حيث ستقدم 500 وجبة يوميًّا موزعة على عدة أيام، يستفيد منها 3000 صائم، والمحطة الثانية في مسجد حضرة سلطان، حيث ستقدم 500 وجبة أخرى لـ 500 صائم، ويعتبر هذا المسجد من المعالم السياحية البارزة في العاصمة أستانا، وشيّد ليستوعب 10 آلاف مصلٍّ في صالاته التي بنيت بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 10 هكتارات.

وبالتزامن، ستقدم وزارة الشؤون الإسلامية 250 وجبة إفطار في مسجد أبو ناصر الفرابي، يستفيد منها 250 صائمًا من مختلف الشرائح والفئات.

ويشكل المسلمون 70% من سكان كازاخستان البالغ عددهم قرابة العشرين مليون نسمة، ويتوزع في مدن ومحافظات البلاد 2716 مسجدًا بحسب إحصائية صادرة عام 2022، إضافة إلى المراكز الإسلامية والمؤسسات التعليمية لمختلف الفئات العمرية والمعاهد والمنشآت الأخرى.

ويأتي هذا التدشين استمرارًا لبرامج ومبادرات عديدة، أطلقها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لمساعدة ورعاية أبناء المسلمين في مناطق توزعهم حول العالم، من منطلق حرص القيادة الرشيدة على خدمة الإسلام والمسلمين، واضطلاعًا بمسؤولياتها الكبيرة تجاه أتباع هذا الدين الحنيف أينما كانوا، بما يضمن لهم حياة كريمة ووحدة الكلمة والصف على منهج الوسطية والاعتدال والتعايش مع بقية الشعوب.