لقطات لكلب ظريف يلاحق المتسابقين بماراثون أربيل العراق

تفاجأ المشتركون في ماراثون أربيل بكردستان العراق، بكلب شارد يقطع الطريق ويلاحقهم.

كلب شارد

وبحسب الفيديو المتداول، وثقت عدسات الكاميرا كلبًا شاردًا يقطع الطريق على عدد من المشاركين في السباق اليوم الجمعة، ويهم بالنباح، دابًّا الرعب في قلب عدد من المتسابقين.

وأظهر الفيديو، الكلب الظريف سرعان ما عدل عن خطته بترويع المشاركين، وتركهم يمضون في سبيلهم.

ردود أفعال

وانتشر المقطع “المضحك” كما وصف بين عدد من العراقيين على مواقع التواصل.

فيما اعتبر البعض أن الكلب: “جاي يشجع بيهم لزيادة السرعة”، وأردف آخر: “الخوف يزيد الأدرينالين”!

وكانت محافظة أربيل أعلنت في وقت سابق أن ماراثون “الحرية ونوروز”، سينطلق اليوم ضمن نشاطات المهرجان الثالث عشر، أمام حديقة شاندار.