لقطات لكلب ظريف يلاحق المتسابقين بماراثون أربيل العراق

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة
تفاجأ المشتركون في ماراثون أربيل بكردستان العراق، بكلب شارد يقطع الطريق ويلاحقهم.
وبحسب الفيديو المتداول، وثقت عدسات الكاميرا كلبًا شاردًا يقطع الطريق على عدد من المشاركين في السباق اليوم الجمعة، ويهم بالنباح، دابًّا الرعب في قلب عدد من المتسابقين.
وأظهر الفيديو، الكلب الظريف سرعان ما عدل عن خطته بترويع المشاركين، وتركهم يمضون في سبيلهم.
وانتشر المقطع “المضحك” كما وصف بين عدد من العراقيين على مواقع التواصل.
فيما اعتبر البعض أن الكلب: “جاي يشجع بيهم لزيادة السرعة”، وأردف آخر: “الخوف يزيد الأدرينالين”!
وكانت محافظة أربيل أعلنت في وقت سابق أن ماراثون “الحرية ونوروز”، سينطلق اليوم ضمن نشاطات المهرجان الثالث عشر، أمام حديقة شاندار.