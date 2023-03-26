لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، لقطات من السحب الممطرة وأصوات الرعد التي شهدتها العاصمة الرياض، تزامنًا مع سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة وأجزاء من الشمالية و الشرقية,

اللهم أغثنا

سحب ممطرة بعد طهر اليوم الاحد 4 رمضان 1444هـ الساعة الثاني عشر

والرعد مسموع في العاصمة الرياض ومع امطار

السحب الرعدية الممطرة على اجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة وأجزاءمن الشمالية و الشرقية

في السناب متابعة خاصة ومتنوعة ومباشرة

مقاطع امطار وسيول اليوم الاحد… pic.twitter.com/kxwRda1PfK — عبدالعزيز بن محمد الحصيني"المبشر" (@A__alhussaini) March 26, 2023

كما وثقت مقاطع فيديو متداولة، سقوط أمطار غزيرة على منطقة الرياض اليوم ، تزامنًا مع بداية ذروة الحالة الممطرة الـ 15 على عدة مناطق بالمملكة بينها الرياض.

وتظهر مقاطع الفيديو لقطات من أماكن متفرقة منها في حي الملقا شمال الرياض والعاصمة، حيث تنوعت ما بين أمطار خفيفة إلى غزيرة إلى جانب سحب رعدية ممطرة، في رابع أيام رمضان.

أمطار الرياض

وفي وقت سابق من اليوم، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصاحبها أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة الـ 10 مساءً، وذلك بناءً على تنبيه متقدم صادر من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة المطرية تشمل ( الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات)، والتي يتوقع أن تبدأ من الساعة الـ 4 فجرًا حتى الـ 10 مساءً.

ودعت الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم.