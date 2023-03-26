Icon

مركز الفلك: موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية صحيح Icon مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب الدلم Icon ميزة جديدة من واتساب لمستخدمي iPhone Icon إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس 2023 Icon مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين Icon مشاهد لجريان سيول وادي المنسرق غرب القويعية Icon رئيس أرامكو: شراكات استراتيجية لدعم أمن وتطور الطاقة في الصين Icon فرجت تواصل مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية Icon لحظة هجوم حوثي على طفل يمني Icon وزراء خارجية التعاون الخليجي يستنكرون تصريحات الوزير الإسرائيلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط توقعات باستمرارها حتى الـ 10 مساءً

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، لقطات من السحب الممطرة وأصوات الرعد التي شهدتها  العاصمة الرياض، تزامنًا مع سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة وأجزاء من الشمالية و الشرقية,

كما وثقت مقاطع فيديو متداولة، سقوط أمطار غزيرة على منطقة الرياض اليوم ، تزامنًا مع بداية ذروة الحالة الممطرة الـ 15 على عدة مناطق بالمملكة بينها الرياض.

وتظهر مقاطع الفيديو لقطات من أماكن متفرقة منها في حي الملقا شمال الرياض والعاصمة، حيث تنوعت ما بين أمطار خفيفة إلى غزيرة إلى جانب سحب رعدية ممطرة، في رابع أيام رمضان.

أمطار الرياض

وفي وقت سابق من اليوم، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصاحبها أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة الـ 10 مساءً، وذلك بناءً على تنبيه متقدم صادر من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة المطرية تشمل ( الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات)، والتي يتوقع أن تبدأ من الساعة الـ 4 فجرًا حتى الـ 10 مساءً.

ودعت الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة