لقطات لمشجع نصراوي يقتحم أرض الملعب للاقتراب من رونالدو بـ مباراة لوكسمبورج

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من الصور لمشجع يرتدي قميص النصر، اقتحم أرض ملعب مباراة منتخبي البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2024، لمحاولة الاقتراب من البرتغالي كريستيانو رونالدو ومصافحته.
وظهر المشجع وهو يقتحم أرض الملعب واقترب من النجم البرتغالي في محاولة منه لمصافحته، لكن الأمن اللوكسمبورجي المنوط به تأمين المباراة، أخرج المشجع على الفور.
وكان نجم النصر، نجح في إحراز هدفين من ضمن 4 أهداف للمنتخب البرتغالي في شباك منتخب لوكسمبورج في الشوط الأول من مباراة المنتخبين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وسجل رونالدو الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين الـ10 والـ32، بينما سجل كل من جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا الهدفين الثاني والثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقتين الـ15 والـ18.