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استمر الحريق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة

لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج
المواطن - فريق التحرير

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التهمت النيران معظم ناطحة سحاب قيد الإنشاء، مكونة من 42 طابقًا، في هونج كونج، وهي جزء في مشروع لإعادة التطوير في منطقة Tsim Sha Tsui الشهيرة للتسوق.

اجتاحت عددًا من الطوابق

وتمكنت السلطات المختصة في هونج كونج من إجلاء 170 شخصًا على الأقل، حيث استمر الحريق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى درجة أنه كان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من على الجانب الآخر لميناء فيكتوريا؛ لأن النيران اجتاحت عددًا من الطوابق العليا بالمبنى، فيما تسبب الحطام المتساقط باندلاع حرائق أصغر في المباني المجاورة.

وعقد كيونغ ساي- مينغ، نائب رئيس الإطفاء بهونج كونج، مؤتمرًا صحافيًّا، قال فيه للصحافيين: إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده في الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

والمبنى عبارة عن مشروع تقوم بتنفيذه مجموعة “إمباير غروب” ليضم نادي البحارة في المدينة وفندقًا، بحسب الوارد بموقع الشركة على الإنترنت. أما أسباب الحريق “فالتحقيقات جارية لمعرفته” بحسب ما قال كيونغ ساي- مينغ.

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