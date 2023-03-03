ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11 النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد 3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار
التهمت النيران معظم ناطحة سحاب قيد الإنشاء، مكونة من 42 طابقًا، في هونج كونج، وهي جزء في مشروع لإعادة التطوير في منطقة Tsim Sha Tsui الشهيرة للتسوق.
وتمكنت السلطات المختصة في هونج كونج من إجلاء 170 شخصًا على الأقل، حيث استمر الحريق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى درجة أنه كان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من على الجانب الآخر لميناء فيكتوريا؛ لأن النيران اجتاحت عددًا من الطوابق العليا بالمبنى، فيما تسبب الحطام المتساقط باندلاع حرائق أصغر في المباني المجاورة.
وعقد كيونغ ساي- مينغ، نائب رئيس الإطفاء بهونج كونج، مؤتمرًا صحافيًّا، قال فيه للصحافيين: إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده في الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
والمبنى عبارة عن مشروع تقوم بتنفيذه مجموعة “إمباير غروب” ليضم نادي البحارة في المدينة وفندقًا، بحسب الوارد بموقع الشركة على الإنترنت. أما أسباب الحريق “فالتحقيقات جارية لمعرفته” بحسب ما قال كيونغ ساي- مينغ.