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وسط دعوات المعتمرين والزوار

لقطات لهطول أمطار الخير على الحرم المكي

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
لقطات لهطول أمطار الخير على الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار الخير، لاسيما على الحرم المكي الشريف، جعلها الله سقيا خير وبركة.

ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة، هطول الأمطار الغزيرة على الحرم المكي الشريف، حيث زادته جمالاً وبهاء، وسط دعوات المعتمرين والزوار أن يتقبل الله منهم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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