لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في حي العليا وسط مدينة الرياض.

فيديو | هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في حي العليا وسط الرياض#الإخبارية#أمطار_الرياض pic.twitter.com/9nzXxpF3Fw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

خلية ركامية

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مركز طقس العرب، أن العاصمة الرياض تتأثر بخلية ركامية قوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد الكثيف.

وقال المركز في بيان صادر عنه إن آخر صور الأقمار الاصطناعية ترصد تأثر العاصمة الرياض بخلية ركامية قوية تترافق بهطول أمطار غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد الكثيف أحيانًا، مما يستدعي الانتباه من خطر ارتفاع منسوب المياه وربما تشكل السيول في بعض المناطق.

تحذير الدفاع المدني

من جانبها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً صباح، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، أن المناطق المشمولة بالحالة هي (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، ومرات).