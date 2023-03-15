إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش تنبيه من عاصفة ركامية وتساقط كثيف للبرد على الرياض إبراهيموفيتش يعود إلى المنتخب السويدي
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في حي العليا وسط مدينة الرياض.
فيديو | هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في حي العليا وسط الرياض#الإخبارية#أمطار_الرياض pic.twitter.com/9nzXxpF3Fw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مركز طقس العرب، أن العاصمة الرياض تتأثر بخلية ركامية قوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد الكثيف.
وقال المركز في بيان صادر عنه إن آخر صور الأقمار الاصطناعية ترصد تأثر العاصمة الرياض بخلية ركامية قوية تترافق بهطول أمطار غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد الكثيف أحيانًا، مما يستدعي الانتباه من خطر ارتفاع منسوب المياه وربما تشكل السيول في بعض المناطق.
من جانبها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً صباح، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، أن المناطق المشمولة بالحالة هي (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، ومرات).