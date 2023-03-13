لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بالخرج

هطلت اليوم الاثنين، أمطار متوسطة إلى غريرة وزخات من البرد على محافظة الخرج ومراكزها ومحافظة الدلم ومراكزها.

ووثقت مقاطع فيديو عديدة، هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، مع جريان السيول في عدة أماكن.

وكان المركز الوطني للأرصاد كشف عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 6 ساعات الماضية في الرياض.

وبحسب إنفروجراف توضيحي على حساب موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، سجلت منطقة الرياض -الصناعية الجديدة 3.2 ملميتر كمية أمطار، وبعدها محمية الملك عبدالعزيز بـ1 ملميتر.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.