لقطات لهنود غاضبين بعد حقن أطفالهم بإبر ملوثة بالإيدز

تسبب خطأ طبي في نقل فيروس نقص المناعة (الإيدز) إلى عدد من الأطفال في الهند، ما تسبب بغضب عارم وسخط وسط الأهالي في ولاية أوتار براديش.

بداية الواقعة

ووفقاً لوسائل إعلام هندية، فقد تبين إصابة طفلة بفيروس نقص المناعة إثر استخدام طبيب نفس الحقنة على عدة مرضى في المنطقة الهندية.

وبدأت القصة عندما زعمت عائلة الفتاة أن الأطباء في كلية “راني أفانتي باي لودي” الطبية الحكومية، أعطوا حقنًا من نفس الحقنة للعديد من الأطفال الآخرين الذين تم استقبالهم بسبب أمراض مختلفة الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع إنديا تايمز، فإن نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، براجيش باتاك، طلب قبل أيام تفسيرًا من مدير الكلية.

إجراءات صارمة

وأفاد بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين تثبت إدانتهم في هذه القضية، مضيفًا في تغريدة على تويتر أنه فتح تحقيقًا ضد الجناة.

والتقى والدا الطفلة بقاضي المنطقة أنكيت كومار أغاروال بعد أن قالا إن طفلتهم أُجبرت على الخروج من المستشفى بعد تشخيص حالتها.