لقطات مباشرة من موقع حادث عقبة شعار

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
نشرت قناة “العربية السعودية” لقطات حية ومباشرة من الآثار المتبقية من حادث عقبة شعار، الذي وقع بالأمس حيث اصطدمت الحافلة التي كان على متنها نحو 50 شخصًا بنهاية الجسر، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها.
تعرّف على تفاصيل حادث حافلة #عقبة_شعار.. وأسباب وقوعه@M_Khaledtv pic.twitter.com/rrNQgcIxNU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023
وأسفر الحادث عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف الحادث على الفور، حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من الموقع وهي عسير المركزي وأمل خاص ومحايل عسير.
وأشارت مصادر لـ “العربية السعودية” إلى أن السبب وراء الحادث فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى انحرافها بسبب عطل بالمكابح أسفر عن اصطدامها بنهاية الجسر.