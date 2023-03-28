لقطات مباشرة من موقع حادث عقبة شعار

نشرت قناة “العربية السعودية” لقطات حية ومباشرة من الآثار المتبقية من حادث عقبة شعار، الذي وقع بالأمس حيث اصطدمت الحافلة التي كان على متنها نحو 50 شخصًا بنهاية الجسر، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها.

وأسفر الحادث عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف الحادث على الفور، حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من الموقع وهي عسير المركزي وأمل خاص ومحايل عسير.

وأشارت مصادر لـ “العربية السعودية” إلى أن السبب وراء الحادث فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى انحرافها بسبب عطل بالمكابح أسفر عن اصطدامها بنهاية الجسر.