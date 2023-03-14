لقطات مبهرة لـ فيضان سد الجنابين في بلجرشي

وثقت لقطات مصورة، فيضان سد الجنابين، في بلجرشي بالباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة اليوم.

فيضان سد الجنابين الآن #بلجرشي #الباحة

اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٨/٢٢

تصوير : سالم الكبيري pic.twitter.com/4zNzIwEiE8 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) March 14, 2023

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره حساب طقس العرب، فيضان السد اليوم الثلاثاء، وجريان المياه في الأودية خلف سد الجنابين، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

وأشارت التوقعات إلى أنه يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.