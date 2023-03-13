لقطات مبهرة للطرق بعد صبغها بالأبيض

وثقت لقطات مصورة الأعمال النهائية لأحد طرق المملكة، بعد صبغها بالدهان الأبيض، لامتصاص درجة حرارتها أثناء النهار، وتقليل آثار تغير المناخ.

وبدأت الهيئة العامة للطرق، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تجربة الدراسة البحثية الخاصة بـ تبريد الأسطح الأسفلتية.

وتعتمد هذه التجربة على امتصاص الطرق لدرجة الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة الحرارة في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، كما تقوم الطريق علميًّا بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلًا مما يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية”، والتي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتلوث الهواء.

الأرصفة الباردة

تم البدء في تجربة استخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، وبالتالي تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

أهداف التجربة

وتهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني، وتقليل آثار تغيُّر المناخ.