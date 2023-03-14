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تطرحه جوجل بكاميرات وميزات ممتازة

لقطات مسربة لهاتف Pixel 7a المنتظر

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
لقطات مسربة لهاتف Pixel 7a المنتظر
فريق التحرير

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تداولت بعض مواقع الإنترنت صورًا ومعلومات عن هاتف Pixel 7a  الذي ستطرحه غوغل بكاميرات وميزات ممتازة وسعر منافس.

صور مسربة

ووفقًا للصور المسربة للهاتف الجديد، فإن الهاتف حصل على هيكل أنيق التصميم وواجهة خلفية مزينة بشعار غوغل، ومثبت عليها كاميرا ثنائية العدسة.

ووفقا للتسريبات، جاءت شاشة الجهاز من نوع OLED بمقاس 6.1 بوصات، أبعادها “20:9″، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 431 شمعة/م تقريا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Google Tensor G2 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G710 MP7، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

الكاميرا الأساسية

وتميزت الكاميرا الأساسية بعدستين بدقة (64+12) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

 

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