لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة الشطرنج

انطلقت المرحلة الأولى من بطولة الشطرنج، والتي تقام ضمن فعاليات تقويم الرياض بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج، وتستمر منافسات البطولة على مدى يومين حتى 18 مارس.

الحماس يزيد

ونشر الحساب الرسمي لـ تقويم الرياض عبر “تويتر” لقطات من تنافس المتسابقين في اليوم الأول من البطولة حيث تم التعليق عليها بعنوان: “الحماس بدأ يشتد ويزيد مع المتسابقين في اليوم الأول من البطولة”.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو عن انطلاق المسابقة بجوائز هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بما يعادل 800 ألف ريال موزعة على المراكز العشر الأولى، حيث بلغ عدد المشاركين بالمسابقة إلى 104 مشاركين من 20 دولة عربية.

تفاصيل بطولة الشطرنج

وتنظم بطولة الشطرنج في أرينا بوليفارد رياض سيتي، بحسب قوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج، وفق النظام السويسري في اللعب، حيث يتنافس المشاركون عبر تسع جولات تعتمد على نظام الشطرنج السريع ـ فيشر بوقت 15 دقيقة + 10 ثوانٍ مع كل نقلة لكل اللاعبين واللاعبات. ويتم تحديد الفائزين وفق ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، ويمنح الفائز الأول فيها جائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 200 ألف ريال، والمركز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، كما توجد جوائز إضافية إلى المركز العاشر.