لقطات من تخريج دفعات جديدة من الكادر النسائي بالقوات المسلحة

احتفل مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، بتخريج الدورة المتقدمة الأولى لإدارة ضباط الصف، ودورة الفرد الأساسي الخامسة، والدورة التأسيسية الثالثة لإدارة ضباط الصف.

وذلك بحضور مساعد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء البحري الركن عبدالله بن حمود الميموني، وعدد من منسوبي هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة.

اليوم العالمي للمرأة

يذكر أن وزارة الدفاع احتفت أمس بـ اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، بعدد من الفعاليات نظمتها الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي تحت عنوان حاضر واعد.. مستقبل مشرق، وذلك في مقر وكالات الوزارة، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

وأطلقت وزارة الدفاع، عملًا مرئيًّا سلطت فيه الضوء على عدد من القصص الملهمة والنجاحات المشرِّفة لعدد من منتسبات الوزارة في المجال العسكري والمدني، وإبراز ما حققنَه من نجاحات لافتة ساهمت في تعزيز مسيرة وإنجازات الوزارة.

ويأتي العمل المرئي هذا كبادرة تقدير لجهود المرأة السعودية وتفانيها اللافت ودورها الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية الوزارة، وبما يتماشى مع اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة، وتحقيقًا للأهداف المنشودة في إطار رؤية المملكة 2030.