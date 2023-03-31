لقطات من تشييع وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي

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عرضت قناة الإخبارية لقطات مصورة، توثق نقل جثمان وزير الصحة الأسبق د. أسامة شبكشي إلى المقبرة، حيث تم الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الجفالي وسيتم الدفن في مقبرة أمنا حواء بجدة.
فيديو | ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً))..
لقطات من نقل جثمان وزير الصحة الأسبق د. أسامة شبكشي إلى المقبرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tuX7stCThh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2023
ونعى الفقيد عدد كبير من الإعلاميين على موقع تويتر، داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث قال خالد العرابي الحارثي، “إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل معالي وزير الصحة السابق الدكتور أسامة شبكشي إلى رحمة الله تعالى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.
من جانبه، أضاف خالد القرني: “رحم الله الدكتور أسامة شبكشي، خدم وطنه طبيبًا وأستاذًا جامعيًا ومديرًا لجامعة الملك عبدالعزيز ووزيرًا للصحة وسفيرًا لخادم الحرمين الشريفين في ألمانيا كان خلالها نعم المسؤول ورجل الدولة القدير، غفر الله له وجعل ما أصابه من مرض أجرًا وطهورًا ورفعة لمنزلته”.
يذكر أن الدكتور أسامة شبكشي كان قد شغل عدة مناصب في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث كان مديرًا للجامعة، وعميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية ومشرفًا على مستشفى الجامعة، ووكيلًا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ومحاضرًا في كلية الطب.
كما شغل عضوية مجلس إدارة مركز الملك فهد للعلوم الطبية، ومجلس إدارة المستشفى الجامعي، ومجلس كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي، ولجنة التنسيق في مستشفيات الغربية.