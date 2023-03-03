لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين

نشر الأمن العام، اليوم الجمعة، جانب من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام لصلاة الجمعة اليوم.

وأظهرت الصورة المنشورة على الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر الجهود المبذولة من قبل القوات الخاصة في تنظيم المصلين خلال أداء صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وتسخر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.