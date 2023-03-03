لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين FDA تمنع مشروع إيلون ماسك لزراعة شريحة في الدماغ التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الباطن خطيب المسجد النبوي: بذكر الله ترتاح القلوب وتمحى المعاصي والذنوب خطيب المسجد الحرام: حافظوا على أرصدتكم من الباقيات الصالحات الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد الدفاع المدني يستذكر 3 شهداء رسالة مؤثرة من لبناني انتحر وأوصى صديقه بعائلته الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بلغاريا الصين: أمريكا المصدر الرئيسي لـ التهديد النووي في العالم
نشر الأمن العام، اليوم الجمعة، جانب من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام لصلاة الجمعة اليوم.
وأظهرت الصورة المنشورة على الحساب الرسمي للأمن العام بموقع تويتر الجهود المبذولة من قبل القوات الخاصة في تنظيم المصلين خلال أداء صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.
وتسخر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.