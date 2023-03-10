لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين

نشر الأمن العام، اليوم الجمعة، جانبًا من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة اليوم.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورًا تظهر الجهود المبذولة من قبل القوات الخاصة في تنظيم المصلين خلال أداء صلاة الجمعة اليوم.

وتسخر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.