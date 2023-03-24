لقطات من صلاة تراويح ليلة 3 رمضان في المسجد الحرام

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نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من صلاة تراويح ثالث ليلة من شهر رمضان من المسجد الحرام، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية ومنظومة أمنية متكاملة سخرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.
فيديو | لقطات من صلاة التراويح في ثاني أيام رمضان في #المسجد_الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/dqMk5uVjih
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023
وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد الحرام، حيث شغل صحن المطاف المعتمرون، وباقي المصلين في التوسعات وأدوارها والساحات الخارجية لها، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.