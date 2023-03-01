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خلال حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى شريك

لقطات من لقاء ولي العهد برؤساء عدد من شركات القطاع الخاص السعودية

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
لقطات من لقاء ولي العهد برؤساء عدد من شركات القطاع الخاص السعودية
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة الإخبارية لقطات توثق لحظات لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية، خلال حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى شريك.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، قد حضر حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، المصمم خصيصًا لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

28 شركة

وأطلق ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك).

ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حاليًّا 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.

رفع حجم الاستثمارات

ويساعد برنامج “شريك” الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.

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