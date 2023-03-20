لقطات ومشاهد لـ مذيعة روبوتية صينية تشبه البشر 

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قدمت صحيفة الشعب الحكومية في الصين، مؤخراً، مذيعة روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعى رين شياورونغ، وهي تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام دون توقف.
ونشرت منصة ويبو للتواصل الاجتماعي في الصين، مقطعاً مصوراً للمذيعة الروبوتية، وهي ترتدي سترة سوداء أنيقة وتقف أمام أفق المدينة، وقد قالت: مرحباً، اسمي رين شياورونغ، أنا مذيع رقمي للذكاء الاصطناعي انضممت للتو إلى صحيفة الشعب اليومية، لقد نقل لي الآلاف من المذيعين الجدد مهاراتهم المهنية.
وتابعت أنها قادرة على تقديم نشرات الأخبار والإجابة على الأسئلة ولكن المحددة مسبقاً، مضيفةً: سأقوم بقراءة الأخبار طوال العام، وعلى مدار الساعة، دون راحة، سواء في المواقع الإخبارية أو في الاستوديو، وكل محادثة وكل تعليق تقدمه سيجعلني أكثر ذكاء.
وتم تطوير المذيعة الروبوت من قبل منفذ الأخبار الرسمي للحزب الشيوعي الصيني، وعند فتح التطبيق للتفاعل معها، يمكن الطلب منها التحدث عن موضوعات محددة مسبقاً، وجميع ردودها تتماشى مع أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني، ولا يستطيع المستخدم جعلها تنحرف عن السيناريو.
والجدير ذكره أن رين ليست أول مذيع تم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث ظهرت نماذج مشابهة على الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون منذ عام 2018، إلا أن رين مزودة بالإمكانات الحديثة لنظام تشات جي بي تي.