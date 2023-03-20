Icon

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تعد نتاجًا لـ Chat GBT

لقطات ومشاهد لـ مذيعة روبوتية صينية تشبه البشر 

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
لقطات ومشاهد لـ مذيعة روبوتية صينية تشبه البشر 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت صحيفة الشعب الحكومية في الصين، مؤخراً، مذيعة روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعى رين شياورونغ، وهي تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام دون توقف.

ونشرت منصة ويبو للتواصل الاجتماعي في الصين، مقطعاً مصوراً للمذيعة الروبوتية، وهي ترتدي سترة سوداء أنيقة وتقف أمام أفق المدينة، وقد قالت: مرحباً، اسمي رين شياورونغ، أنا مذيع رقمي للذكاء الاصطناعي انضممت للتو إلى صحيفة الشعب اليومية، لقد نقل لي الآلاف من المذيعين الجدد مهاراتهم المهنية.

لقطات ومشاهد لـ مذيعة روبوتية صينية تشبه البشر 

قدرات المذيعة الروبوتية

وتابعت أنها قادرة على تقديم نشرات الأخبار والإجابة على الأسئلة ولكن المحددة مسبقاً، مضيفةً: سأقوم بقراءة الأخبار طوال العام، وعلى مدار الساعة، دون راحة، سواء في المواقع الإخبارية أو في الاستوديو، وكل محادثة وكل تعليق تقدمه سيجعلني أكثر ذكاء.

وتم تطوير المذيعة الروبوت من قبل منفذ الأخبار الرسمي للحزب الشيوعي الصيني، وعند فتح التطبيق للتفاعل معها، يمكن الطلب منها التحدث عن موضوعات محددة مسبقاً، وجميع ردودها تتماشى مع أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني، ولا يستطيع المستخدم جعلها تنحرف عن السيناريو.

الروبوت نتاج Chat GBT

والجدير ذكره أن رين ليست أول مذيع تم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث ظهرت نماذج مشابهة على الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون منذ عام 2018، إلا أن رين مزودة بالإمكانات الحديثة لنظام تشات جي بي تي.

لقطات ومشاهد لـ مذيعة روبوتية صينية تشبه البشر 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم