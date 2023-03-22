لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير

رصدت عدة مقاطع وصور لحظات مرعبة في أفغانستان وباكستان بعد أن شهدتا زلزالًا قويًا، سجل 6.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، مخلفًا أضرارًا بشرية ومادية.

لحظات الذعر

ودفعت الهزات القوية العديد من الناس إلى الفرار من منازلهم ومكاتبهم لاسيما بعد ظهور تصدعات في بعض المباني السكنية في المدينة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إنه طلب من مسؤولي إدارة الكوارث توخي الحذر للتعامل مع أي موقف.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الهزة الأرضية التي ضربت أفغانستان كانت بؤرته قريبة من الحدود مع باكستان وطاجيكستان، وشعر بالهزات أيضا سكان بعض المناطق في الهند وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وأفادت وسائل إعلام بمصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء الزلزال، ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن هيئات الطوارئ قولها، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح في إقليم خيبر بختونخوا جراء انهيار أسطح وجدران المباني.

حالة استنفار

فيما أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن الشرطة المحلية، بأن نحو 150 أصيبوا بجروح في المنطقة، وأنه تم وضع المستشفيات في حالة استنفار.

وقال بلال فايزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الباكستانية، إن أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفيات في منطقة وادي سوات بإقليم خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان في حالة صدمة، مشيرًا إلى أن معظم المصابين خرجوا من المستشفى في وقت لاحق.