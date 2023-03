لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير

رصدت عدة مقاطع وصور لحظات مرعبة في أفغانستان وباكستان بعد أن شهدتا زلزالًا قويًا، سجل 6.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، مخلفًا أضرارًا بشرية ومادية.

Strong earthquake kills at least 19 people in Afghanistan and Pakistan #earthquake #Pakistan #Afghanistan #زلزلہhttps://t.co/NKLNzGPpL0 pic.twitter.com/X4TOfarNW0

— ILKHA (@IlkhaAgency) March 22, 2023