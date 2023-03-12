لقطات ومشاهد من حفل زفاف الأميرة إيمان

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تتجهُ أنظار العالم العربي اليوم نحو الأردن التي تحتفل بعقد قران الأميرة إيمان على خطيبها الفنزويلي ذي الأصول اليونانية ترميوتس جميل يرميوتيس، ومن المقرر أن يُقام الحفل مساء اليوم الأحد بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني.
ولي العهد يصطحب #الأميرة_إيمان قبل عقد قرانها على جميل ترميوتس#الأردن #زفاف_الأميرة_إيمان #هنا_المملكة pic.twitter.com/Q64sna3lUC
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 12, 2023
وتقوم وسائل الإعلام الرسمية بنقل جزءٍ من حفل الزفاف وقد وثق مقطع فيديو قيام ولي العهد الأردني باصطحاب الأميرة إيمان قبل عقد قرانها على جميل ترميوتس.
وكانت الملكة رانيا العبدالله، قد أقامت الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفاتٍ وأغانٍ تراثيةٍ وشعبيةٍ أردنية قدمتها فرقة (نايا) التي تُعتبر أول فرقة نسائية في الأردن، ونشرت الملكة رانيا بعض الصور والمقاطع المصوّرة من حفل حناء ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث ظهرت العروس في ثوبها المطرز باللون الأبيض وبحزام ذهبي.
بالزغاريد .. الأميرة إيمان و #جميل_ألكساندر _ترميوتس يرتديان خواتم الزواج #الأردن #الأميرة_إيمان #هنا_المملكة pic.twitter.com/y0B3LYByqM
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 12, 2023
ويُذكر أن الديوان الأردني الملكي، كان قد أعلن رسمياً في يوليو الماضي، عن خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور أفراد الأسرة الملكية، ومن المقرر أن يشهد حفل الزفاف تجمعاً من الشخصيات الرسمية من دول المنطقة بالإضافة إلى أفراد من العائلات المالكة، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية أردنية.