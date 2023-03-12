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لقطات ومشاهد من حفل زفاف الأميرة إيمان

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
لقطات ومشاهد من حفل زفاف الأميرة إيمان
المواطن - فريق التحرير

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تتجهُ أنظار العالم العربي اليوم نحو الأردن التي تحتفل بعقد قران الأميرة إيمان على خطيبها الفنزويلي ذي الأصول اليونانية ترميوتس جميل يرميوتيس، ومن المقرر أن يُقام الحفل مساء اليوم الأحد بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني.

موعد الزفاف

وتقوم وسائل الإعلام الرسمية بنقل جزءٍ من حفل الزفاف وقد وثق مقطع فيديو قيام ولي العهد الأردني باصطحاب الأميرة إيمان قبل عقد قرانها على جميل ترميوتس.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، قد أقامت الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفاتٍ وأغانٍ تراثيةٍ وشعبيةٍ أردنية قدمتها فرقة (نايا) التي تُعتبر أول فرقة نسائية في الأردن، ونشرت الملكة رانيا بعض الصور والمقاطع المصوّرة من حفل حناء ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث ظهرت العروس في ثوبها المطرز باللون الأبيض وبحزام ذهبي.

حضور الحفل

ويُذكر أن الديوان الأردني الملكي، كان قد أعلن رسمياً في يوليو الماضي، عن خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور أفراد الأسرة الملكية، ومن المقرر أن يشهد حفل الزفاف تجمعاً من الشخصيات الرسمية من دول المنطقة بالإضافة إلى أفراد من العائلات المالكة، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية أردنية.

لقطات ومشاهد من حفل زفاف الأميرة إيمان

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