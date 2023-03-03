لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمارس دوره الإنساني كأسطورة من أساطير كرة القدم، وذلك مع مشجع جديد لنادي النصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه في “تويتر” صورة للنجم البرتغالي مع طفل قعيد على كرسي متحرك معلقًا عليها: “عساك سعيد؟”.

جماهير النصر تُثني على تصرفات رونالدو

وأثنى جمهور نادي النصر وجميع متابعي تركي آل الشيخ على اللقطات الإنسانية لـ النجم البرتغالي مع مشجعي النصر منذ قدومه للفريق في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان نجم النصر استقبل في وقت سابق، الطفل السوري اليتيم ربيع، الذي جاء من سوريا إلى الرياض بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ.

وعلق الطفل السوري بعد مصافحته لـ الأسطورة البرتغالية قائلًا: “اليوم حققت حلمي وقابلت رونالدو ونفسي ألعب بالطابة مثله وأتدرب في النصر السعودي، ويا رب يفوز النصر دائمًا”.

وكان تركي آل الشيخ وجه الدعوة إلى الطفل ربيع وشقيقه ووالدته لمقابلة النجم رونالدو بعد انتشار مقطع فيديو للطفل السوري الذي عانت منطقته من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا يوم 6 فبراير الماضي وهو يُعرب عن رغبته في مقابلة النجم البرتغالي والتقاط صورة تذكارية معه.