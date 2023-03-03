Icon

ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11 Icon النصر يقلب الطاولة على الباطن وينتزع الصدارة من الاتحاد Icon مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية بجنوب السودان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا الجديد Icon التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز ضد الزمالك Icon فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد Icon 3867 هزة أرضية تضرب سوريا في أقل من شهر Icon لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام Icon لقطات لنيران تلتهم ناطحة سحاب من 42 طابقًا بهونج كونج Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
التقى بطفل آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الطفل السوري

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمارس دوره الإنساني كأسطورة من أساطير كرة القدم، وذلك مع مشجع جديد لنادي النصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه في “تويتر” صورة للنجم البرتغالي مع طفل قعيد على كرسي متحرك معلقًا عليها: “عساك سعيد؟”.

جماهير النصر تُثني على تصرفات رونالدو

وأثنى جمهور نادي النصر وجميع متابعي تركي آل الشيخ على اللقطات الإنسانية لـ النجم البرتغالي مع مشجعي النصر منذ قدومه للفريق في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو مع طفل نصراوي قعيد

وكان نجم النصر استقبل في وقت سابق، الطفل السوري اليتيم ربيع، الذي جاء من سوريا إلى الرياض بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ.

وعلق الطفل السوري بعد مصافحته لـ الأسطورة البرتغالية قائلًا: “اليوم حققت حلمي وقابلت رونالدو ونفسي ألعب بالطابة مثله وأتدرب في النصر السعودي، ويا رب يفوز النصر دائمًا”.

رونالدو والطفل السوري

وكان تركي آل الشيخ وجه الدعوة إلى الطفل ربيع وشقيقه ووالدته لمقابلة النجم رونالدو بعد انتشار مقطع فيديو للطفل السوري الذي عانت منطقته من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا يوم 6 فبراير الماضي وهو يُعرب عن رغبته في مقابلة النجم البرتغالي والتقاط صورة تذكارية معه.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة