لندن تستقبل رمضان بـ 30 ألف فانوس لأول مرة

أضاء محافظ لندن صادق خان، ميدان بيكاديللي بزينة رمضان الجميلة في العاصمة البريطانية للمرة الأولى في تاريخ دولة أوروبية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

رمضان 2023 في شوارع لندن

وتشهد لندن هذا العرض الكبير، في رمضان 2023، إذ أضاء عمدة لندن المسلم 30 ألف مصباح وأقمار تصور مراحل اكتمال القمر طوال شهر رمضان المبارك. ولأول مرة، أُضيئت منطقة ويست إند في لندن بـ 30 ألف مصباح احتفالًا بشهر رمضان المبارك، ووضعت لافتة مكتوب عليها “Happy Ramadan”.

وقالت شبكة بي بي سي البريطانية أن هذا العرض المذهل لزينة رمضان صممته Ayshea Desai، التي استلهمت إلهامها من ولعها بأضواء عيد الميلاد.

زينة رمضان في وسط لندن

وتحدثت عائشة ديساي عن أنها عندما كانت طفلة كانت تذهب وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد لأنها كانت متعة سنوية.

وأضافت ديساي: كنت أذهب أنا وأختي نستلقي في السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال السقف، لقد كانت سحرية.

وأشارت إلى أنها كمسلمة أرادت أن تجلب بعضًا من السحر إلى مجتمعها، وقبل 3 سنوات بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان، وساعدتها الجهات المانحة السخية.

30 ألف فانوس في لندن

وأضاء عمدة لندن صادق خان الأضواء في أشهر ميادين لندن، وهو واحد من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بشهر رمضان الكريم.

وقال خان إنّ الأضواء واحدة من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بحلول شهر رمضان، فيما قادت المبادرة منظمة أضواء رمضان لدى المملكة المتحدة وهي منظمة غير هادفة للربح.

كما سيقيم نادي تشيلسي لكرة القدم مأدبة إفطار مفتوحة على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، كما سيدشن ملعب ويمبلي مأدبة إفطار أيضًا في وقت لاحق من الشهر الكريم.

موعد رمضان في بريطانيا

ووفقًا لـ “الحسابات الفلكية الدقيقة”، أوضح المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR) في بيان عام له، أن “اقتران القمر سيكون عند الساعة الـ17:23 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الثلاثاء الـ21 من مارس 2023 الموافق الـ29 من شعبان 1444هـ، أي: في الساعة الـ20:32 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة”.

وبناء عليه، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ سيكون يوم الخميس الموافق الـ23 من مارس 2023.

ووفقًا للمجلس فسيستمر رمضان لهذا العام 29 يومًا، ويكون عيد الفطر المبارك 2023 وأول أيام شهر شوال يوم الجمعة الموافق الـ21 من إبريل 2023.