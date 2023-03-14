لوحة سيارة تكسر حاجز الـ 4 ملايين ريال

حققت لوحة سيارة ذات حرف ورقم واحد، مطروحة ضمن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني على منصة أبشر، أعلى ثمن حيث وصلت لأكثر من 4 ملايين ريال.

وأظهرت المنصة، حصول اللوحة (ط- 1) على أعلى مزايدة حيث وصلت إلى 4150000 ريال.

لوحات مميزة

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة “أبشر”، والتي تحمل حرفًا ورقمًا وحرفين ورقمين.

ولفتت إلى أن مميزات الخدمة تشمل خيارات متعددة بشكل إلكتروني وتوفر الوقت والجهد، مشيرةً إلى أن من ضمن اللوحات المميزة “ط 1″ و”ع 4″ و”م م 22”.