لويس إنريكي يصدم الهلال ويُحدد وجهته المقبلة

حدد المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، وجهته المقبلة للتدريب بعد الإقالة من تدريب اللاروخا عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2022 على يد المنتخب المغربي.

وتحدث المدرب الإسباني في تصريحات صحفية قائلًا: “أنا معجب كثيرًا بالدوري الإنجليزي، أتمنى العمل هناك”.

وأضاف إنريكي: “إذا قررت التدريب في إنجلترا فلن أُدرب أي نادٍ ولكنني سأُدرب ناديًا لديه أهداف وطموحات ورغم ذلك لا أرى نفسي مدربًا في الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل”.

لويس إنريكي البديل المثالي لـ دياز

وفي وقت سابق، رشحت مجموعة كبيرة من جماهير نادي الهلال، المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، لتدريب أزرق الرياض في حال رحل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن قيادة الفريق.

وسبق للمدرب إنريكي صاحب الـ52 عامًا، تدريب نادي برشلونة خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 ثم تدريب المنتخب الإسباني على مرتين حيث كانت المرة الأولى من 2018 إلى 2019، والمرة الثانية من 2019 إلى 2022.