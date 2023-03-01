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ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة ضد ريال مدريد

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة ضد ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب ليفاندوفسكي للإصابة

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم غد الخميس عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وذلك في ذهاب منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، غياب الثلاثي ليفاندوفسكي، بيدري جونزاليس وعثمان ديمبلي، بسبب الإصابة، فيما توجد أنسو فاتي، بعد تعافيه من الإصابة.

ويُعد ليفاندوفسكي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 15 نقطة، ويطمح المدير الفني تشافي هيرنانديز لعودته سريعًا.

نجم نادي برشلونة ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

قائمة برشلونة للكلاسيكو

وجاءت قائمة البارشا لمواجهة ريال مدريد ضد برشلونة، كالتالي؛ تير شتيجن، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، جافي، أنسو فاتي، بينا، بابلو توري، كريستينسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا وفرانك كيسي.

كما يتواجد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للكلاسيكو، كل من؛ سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، جوليس كوندي، إريك جارسيا، بالدي، فيران توريس، تيناس، ألاكون وإيستانيس.

برشلونة ضد ريال مدريد
قائمة برشلونة – المصدر @fcbarcelona_ara
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