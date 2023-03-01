ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة ضد ريال مدريد

تأكد غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال مدريد، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب ليفاندوفسكي للإصابة

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم غد الخميس عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وذلك في ذهاب منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، غياب الثلاثي ليفاندوفسكي، بيدري جونزاليس وعثمان ديمبلي، بسبب الإصابة، فيما توجد أنسو فاتي، بعد تعافيه من الإصابة.

ويُعد ليفاندوفسكي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 15 نقطة، ويطمح المدير الفني تشافي هيرنانديز لعودته سريعًا.

قائمة برشلونة للكلاسيكو

وجاءت قائمة البارشا لمواجهة ريال مدريد ضد برشلونة، كالتالي؛ تير شتيجن، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، جافي، أنسو فاتي، بينا، بابلو توري، كريستينسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا وفرانك كيسي.

كما يتواجد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للكلاسيكو، كل من؛ سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، جوليس كوندي، إريك جارسيا، بالدي، فيران توريس، تيناس، ألاكون وإيستانيس.