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في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يُحقق نتيجة تاريخية ويُسقط مانشستر يونايتد بسباعية

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
ليفربول يُحقق نتيجة تاريخية ويُسقط مانشستر يونايتد بسباعية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول مفاجأة تاريخية بالفوز على ضيفه وجاره مانشستر يونايتد بسباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ اللاعب الهولندي كودي جاكبو السجل التهديفي للريدز محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول.

ليفربول يُمطر شباك اليونايتد بسباعية

وفي الشوط الثاني، انفجر الريدز تهديفيًا ليضيف اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ47.

ثم واصل الهولندي جاكبو التألق ليضيف الثالث لـ ليفربول والثاني شخصيًا له في المباراة، لتُصبح النتيجة 3-0 للريدز.

ليفربول ومانشستر يونايتد

إنجاز تاريخي لـ صلاح

وانهارت دفاعات فريق مانشستر يونايتد، ليسجل المصري محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ويُصبح رصيده من الأهداف 128 هدفًا مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

وعاد داروين نونيز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جوردان هندرسون.

ثم واصل صلاح التألق ليسجل ثاني أهدافه الشخصية والسادس للريدز بالدقيقة الـ83 ليُصبح رصيده 129 هدفًا ويُصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول ومانشستر يونايتد

وعند حلول الدقيقة الـ88، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إضافة الهدف السابع للريدز، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بسباعية دون رد.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.

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