ليونيل ميسي يتفوق على مبابي في مواجهة نانت

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد نانت ضمن منافسات الدوري الفرنسي، ليكون الأعلى تقييمًا.

فوز باريس سان جيرمان

ولعب باريس سان جيرمان ضد نانت بالأمس على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونجح الفريق الباريسي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة، ليحتل المركز الـ13.

ليونيل ميسي الأعلى تقييمًا

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن تقييمات اللاعبين في المباراة، ومنحت النجم ليونيل ميسي التقييم الأعلى بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بـ8 درجات، بعدما هز شباك نانت بالهدف الأول.

وتساوى النجم البرتغالي نونو مينديز في التقييم مع ليونيل ميسي، فيما حل الثنائي الفرنسي كيليان مبابي ودانيلو بيريرا في المركز الثاني بين الأفضل في صفوف الفريق الباريسي، حيث نال كل منهما 7 درجات.

ومنحت “ليكيب”، الحارس الباريسي، الإيطالي دوناروما أسوأ تقييم ضد نانت بـ3 درجات فقط، وذلك بسبب أخطائه في المباراة، خاصة في الهدف الأول الذي استقبله من تسديدة خادعة عن طريق بلاس في الدقيقة 31.