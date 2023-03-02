ليونيل ميسي يُهدي أعضاء منتخب الأرجنتين 35 هاتف آيفون مطليًا بالذهب وظائف إدارية شاغرة لدى قطار سار ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية أرقام مميزة لـ فراس البريكان رغم خسارة الفتح 11 دقيقة مشي يوميًا تُغير حياتك للأفضل كواليس رفض لاتسيو التعاقد مع Cristiano Ronaldo نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد السجن 13 عامًا لباحثة مصرية عذبت نجلها وأجبرته على التسول وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى سامرف
أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زملاءه وأعضاء منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم 35 هاتف آيفون مطليًا بالذهب، وذلك تقديرًا منهم على جهودهم بعد الفوز بكأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر في نوفمبر الماضي.
وكشفت التقارير أن تكلفة الـ35 هاتفًا وصلت إلى 175 ألف جنيه إسترليني، كما قالت المصادر المقربة من اللاعب إن ميسي أراد تقديم شيء مميز لزملائه في منتخب الأرجنتين بعد الفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الأرجنتينية.
ويُوجد على كل هاتف من الـ35 اسم اللاعب المُهدى له، ورقم قميصه في منتخب الأرجنتين مع وجود النجمات الـ3 على شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التي ترمز إلى التتويج بكأس العالم في 3 مناسبات أعوام 1978 و 1986 و 2022.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قدم عرضًا خرافيًا لإقناع ميسي بالانضمام لصفوفه في صيف العام الحالي.
وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية نقلًا عن الصحفي خوان فونتيس أن الاتحاد على استعداد لتقديم راتب سنوي قدره 94 مليون دولار أمريكي للنجم الأرجنتيني.
وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يسعى لضم النجم الأرجنتيني، لتعويض عدم تمكن نمور جدة من ضم البرازيلي رونالدو في عام 2007 بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حدد ناديه الجديد رافضًا طلب والده بالانتقال لنادي الهلال في صيف العام الحالي.
وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن النجم الأرجنتيني لا يحبذ الانتقال لـ الهلال مفضلًا العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، رغم ميل والده بالانتقال لنادي الهلال بعد العرض الخرافي من أزرق الرياض لضم نجم باريس سان جيرمان أو الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.