ليونيل ميسي يُهدي أعضاء منتخب الأرجنتين 35 هاتف آيفون مطليًا بالذهب

أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زملاءه وأعضاء منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم 35 هاتف آيفون مطليًا بالذهب، وذلك تقديرًا منهم على جهودهم بعد الفوز بكأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر في نوفمبر الماضي.

تفاصيل هدية ليونيل ميسي

وكشفت التقارير أن تكلفة الـ35 هاتفًا وصلت إلى 175 ألف جنيه إسترليني، كما قالت المصادر المقربة من اللاعب إن ميسي أراد تقديم شيء مميز لزملائه في منتخب الأرجنتين بعد الفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

ويُوجد على كل هاتف من الـ35 اسم اللاعب المُهدى له، ورقم قميصه في منتخب الأرجنتين مع وجود النجمات الـ3 على شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التي ترمز إلى التتويج بكأس العالم في 3 مناسبات أعوام 1978 و 1986 و 2022.

عرض خرافي من الاتحاد

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قدم عرضًا خرافيًا لإقناع ميسي بالانضمام لصفوفه في صيف العام الحالي.

وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية نقلًا عن الصحفي خوان فونتيس أن الاتحاد على استعداد لتقديم راتب سنوي قدره 94 مليون دولار أمريكي للنجم الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يسعى لضم النجم الأرجنتيني، لتعويض عدم تمكن نمور جدة من ضم البرازيلي رونالدو في عام 2007 بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حدد ناديه الجديد رافضًا طلب والده بالانتقال لنادي الهلال في صيف العام الحالي.

وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن النجم الأرجنتيني لا يحبذ الانتقال لـ الهلال مفضلًا العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، رغم ميل والده بالانتقال لنادي الهلال بعد العرض الخرافي من أزرق الرياض لضم نجم باريس سان جيرمان أو الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.