مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن العمرة اليوم بـ مكة المكرمة

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تعقد قيادات قوات أمن العمرة 1444هـ، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الأول في مكة المكرمة.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيشارك في المؤتمر، الذي سيعقد عند الساعة 3:30 عصرًا، الفريق محمد بن عبد الله البسامي مدير الأمن العام، واللواء د. حمود بن سليمان الفرج مدير عام الدفاع المدني المكلف، واللواء د. صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات،
وكان مدير الأمن العام، رأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة، مؤكدًا أن الاجتماع يستهدف تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم.