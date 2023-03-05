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مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير أول تجاري – مدينة مسك.
  2. ضابط المشروع – مهارات مسك.
  3. ضابط تعليم.
  4. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال.
  5. مدير المشروع – مهارات مسك.
  6. مدير المجموعة.
  7. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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