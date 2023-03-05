مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير أول تجاري – مدينة مسك. ضابط المشروع – مهارات مسك. ضابط تعليم. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال. مدير المشروع – مهارات مسك. مدير المجموعة. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).