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بعد انتهاء تكليفه على رأس الوزارة

ماجد القصبي يودع موظفي الإعلام: حللونا وبيحونا

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
ماجد القصبي يودع موظفي الإعلام: حللونا وبيحونا
المواطن - فريق التحرير

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ودّع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، موظفي وزارة الإعلام، عقب انتهاء تكليفه على رأس الوزارة، بعد صدور أمر ملكي كريم بتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام.

 

وأظهر مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، القصبي وهو يودع منسوبي الوزارة قائلًا: “أنتم في يد أمينة، حللونا وبيحونا، وما قصرتم وبيض الله وجهكم جميعًا”.

ليرد الموظفون بالقول: “ما قصرت”.

أمر ملكي

وصدر أمر ملكي كريم، أمس الأحد، بتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، ما يعكس ثقة القيادة الرشيدة فيه بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء، شغل خلالها العديد من المناصب الإعلامية الرفيعة.

وعقب ذلك، رفع الدوسري، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للإعلام.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار، ومواصلة العمل الإعلامي بما يواكب مكانة المملكة الريادية على مستوى العالم”.

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