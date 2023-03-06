وليد الفراج: 7 لاعبين سعوديين يتفوقون على الأجانب ماجد القصبي يودع موظفي الإعلام: حللونا وبيحونا فراس البريكان الأكثر تسجيلًا للأهداف بالرأس كشف حقائق مرعبة حول حفرة لبنان الغامضة اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن 25 وظيفة شاغرة بفروع شركة نوماك وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في فروع شركة سيمينس تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
ودّع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، موظفي وزارة الإعلام، عقب انتهاء تكليفه على رأس الوزارة، بعد صدور أمر ملكي كريم بتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام.
وزير التجارة "ماجد القصبي" يودع موظفي وزارة الإعلام بعد انتهاء تكليفه على رأس الوزارة#السعودية pic.twitter.com/flL02vFfzT
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 6, 2023
وأظهر مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، القصبي وهو يودع منسوبي الوزارة قائلًا: “أنتم في يد أمينة، حللونا وبيحونا، وما قصرتم وبيض الله وجهكم جميعًا”.
ليرد الموظفون بالقول: “ما قصرت”.
وصدر أمر ملكي كريم، أمس الأحد، بتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، ما يعكس ثقة القيادة الرشيدة فيه بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء، شغل خلالها العديد من المناصب الإعلامية الرفيعة.
وعقب ذلك، رفع الدوسري، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للإعلام.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار، ومواصلة العمل الإعلامي بما يواكب مكانة المملكة الريادية على مستوى العالم”.