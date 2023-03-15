ماركا الإسبانية: الهلال يعرض راتب كريستيانو رونالدو على ميسي

تعتزم إدارة نادي الهلال تقديم عرض ضخم لنجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإقناعه بإتمام الصفقة، والعودة إلى المنافسة مجددًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تفاصيل عرض الهلال لميسي

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الهلال قدم عرضًا لميسي يصل إلى 220 مليون يورو في الموسم الواحد، مع استغلال حقوق الصور للاعب، وهو العرض ذاته الذي انتقل به رونالدو إلى النصر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، اليوم الأربعاء: “بما أن النصر حصل على توقيع كريستيانو رونالدو، فإن وجهة ميسي الأقرب ستكون الهلال صاحب التاريخ الأكبر في كرة القدم السعودية”.

ولفتت “ماركا”، إلى أن الظهور الأخير لوالد ميسي في العاصمة الرياض، يزيد المزيد من الشكوك بشأن إتمام الصفقة، وذلك على الرغم من أن تواجده كان لأمور تسويقية أخرى.

وجاء في ختام التقرير: “ميسي لم ينته حتى الآن من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والمرشح الأكبر للحصول على خدماته هو نادي الهلال، وتحقيق حلم الجمع بين ميسي وكريستيانو رونالدو”.

كريستيانو رونالدو يتألق

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين في دوري روشن السعودي.