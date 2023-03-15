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ماركا الإسبانية: الهلال يعرض راتب كريستيانو رونالدو على ميسي

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
ماركا الإسبانية: الهلال يعرض راتب كريستيانو رونالدو على ميسي
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم إدارة نادي الهلال تقديم عرض ضخم لنجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإقناعه بإتمام الصفقة، والعودة إلى المنافسة مجددًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تفاصيل عرض الهلال لميسي

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الهلال قدم عرضًا لميسي يصل إلى 220 مليون يورو في الموسم الواحد، مع استغلال حقوق الصور للاعب، وهو العرض ذاته الذي انتقل به رونالدو إلى النصر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، اليوم الأربعاء: “بما أن النصر حصل على توقيع كريستيانو رونالدو، فإن وجهة ميسي الأقرب ستكون الهلال صاحب التاريخ الأكبر في كرة القدم السعودية”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab

ولفتت “ماركا”، إلى أن الظهور الأخير لوالد ميسي في العاصمة الرياض، يزيد المزيد من الشكوك بشأن إتمام الصفقة، وذلك على الرغم من أن تواجده كان لأمور تسويقية أخرى.

وجاء في ختام التقرير: “ميسي لم ينته حتى الآن من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والمرشح الأكبر للحصول على خدماته هو نادي الهلال، وتحقيق حلم الجمع بين ميسي وكريستيانو رونالدو”.

رونالدو وميسي
رونالدو وليونيل ميسي – المصدر thesport

كريستيانو رونالدو يتألق

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl
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