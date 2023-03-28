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ضمن إطار تحديثات تويتر

ماسك: التصويت باستطلاعات الرأي لأصحاب العلامات الزرقاء فقط

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
ماسك: التصويت باستطلاعات الرأي لأصحاب العلامات الزرقاء فقط
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس تويتر، إيلون ماسك، عن تغيير في ميزة تويتر بلو المدفوعة لمنصة التواصل الاجتماعي، فاعتبارًا من 15 أبريل، سيكون لدى المشتركين الذين تم التحقق منهم فقط، مشاركات موصى بها للمستخدمين الآخرين، وسيسمح لهم بالتصويت في استطلاعات الرأي.

ميزة من أجلك For You

وبموجب هذه السياسة، فإن تدفق التغريدات الموصي بها على المنصة، تحت عنوان من أجلك For you، لن يتضمن المشاركات من الحسابات التي لا تدفع رسوماً.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها ستحذف إشارة التوثيق من بعض الحسابات القديمة، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل شراء ماسك للشركة.

قيمة اشتراك تويتر بلو

ويدفع المستخدمون حالياً سبعة دولارات شهرياً مقابل علامة التوثيق الزرقاء، والتي تسمح أيضاً بالوصول إلى ميزات إضافية.

وقال ماسك إن التغييرات هي الطريقة الواقعية الوحيدة لمعالجة سيطرة أسراب روبوت الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإلا فإنها ستكون معركة خاسرة ميؤوس منها، مضيفًا أن التصويت في استطلاعات الرأي سيتطلب التحقق لنفس السبب.

وفي منشور سابق، قال ماسك إن التحقق المدفوع يزيد بشكل كبير من تكلفة استخدام الروبوتات وسيسّهل التعرف عليها، وفي المجمل تعني هذه الميزة أن تغريدات مستخدمي تويتر الذين لم يتم التحقق منهم ستكون أقل عرضة للإعجاب أو إعادة التغريد.

ماسك التصويت باستطلاعات الرأي لأصحاب العلامات الزرقاء فقط

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