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بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي

ماسك يستفز النساء في عيدهن بتعليق لاذع

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
ماسك يستفز النساء في عيدهن بتعليق لاذع
المواطن - فريق التحرير

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نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تغريدة عبر تويتر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، يصف فيها المرأة بـ المخلوق الجميل والعنيف أيضًا.

وفي الصورة التي نشرها ماسك تظهر امرأة وهي تعانق دبًا ومكتوب فيها: يبدون لطيفات ومحبوبات، لكن أدنى شيء يمكن أن يحول هذا المخلوق الجميل إلى شيء خطير وعنيف لدرجة أن أقسى الرجال يمكن أن يُقتلوا أو يشوهوا مدى الحياة، متابعًا: هنا يمكنك رؤية هذا المخلوق وهو يحتضن دبًا.

انتقادات لتغريدة ماسك

وقد شوهدت التغريدة أكثر من 60 مليون مرة منذ نشرها صباح اليوم الثلاثاء، وحازت على الكثير من الانتقادات، حيث علقت إحدى المغردات على المنشور قائلة لماسك: أنت في حال من الفوضى العارمة، بينما كتب آخر: سلوك مذل من رجل في منتصف العمر.

يذكر أن الصورة التي نشرها ماسك هي من جلسة تصوير التقطتها للمصورة المصورة الفوتوغرافية، أولغا بارانتسيفا، في العام 2017 لفتيات وعائلات تجلس بالقرب من دب روسي في الغابة، والدب يدعى ستيبان، وهو أليف لأنه لم يذق طعم اللحم في حياته، وهو مشهور ويعامل على أنه بمثابة نجم سينمائي مخضرم.

الغاية من الصورة

وقالت أولغا بارانتسيفا في ذلك الوقت، إن الغاية من الصور هي إظهار الانسجام الطبيعي بين البشر والدببة وإمكانية عيشهم جنبًا إلى جنب.

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