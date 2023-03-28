ماسك يعلن عن تحديث جديد بـ تويتر لأجلك

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أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أن موقع التدوين المصغر تويتر، الذي استحوذ عليه العام الماضي سيشهد تحديثًا جديدًا يشمل كل المستخدمين.
وقال إيلون ماسك في تغريدة عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قائمة لأجلك أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبًا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.
وكان تويتر قد أطلق هذه الخدمة في يناير الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في أكتوبر من عام 2022.
وذكر ماسك أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل.
وأكد الملياردير الأمريكي أن هذه الطريقة هي الوحيدة والواقعية لكبح الروبوتات الآلية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، أما استخدام الأدوات الأخرى فيبدو معركة خاسرة، على حد قوله.
وفي الوقت الراهن، فإن خدمة “لأجلك” تضم خليطًا من التغريدات التي تنتمي إلى حسابات بعضها موثق وبعضها غير موثق، وبعضها يتابعه المغرد بالفعل والبعض الآخر لا يتابعه.
وفي السياق ذاته، قال إن التصويت في الاستطلاعات التي تجرى عبر تويتر سيكون فقط أيضًا لأصحاب العلامات الزرقاء.