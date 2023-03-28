Icon

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله Icon اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف Icon رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل

ماسك يعلن عن تحديث جديد بـ تويتر لأجلك

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
ماسك يعلن عن تحديث جديد بـ تويتر لأجلك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أن موقع التدوين المصغر تويتر، الذي استحوذ عليه العام الماضي سيشهد تحديثًا جديدًا يشمل كل المستخدمين.

تحديث جديد بـ تويتر

وقال إيلون ماسك في تغريدة عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قائمة لأجلك أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبًا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.

وكان تويتر قد أطلق هذه الخدمة في يناير الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في أكتوبر من عام 2022.

موعد التحديث

وذكر ماسك أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل.

وأكد الملياردير الأمريكي أن هذه الطريقة هي الوحيدة والواقعية لكبح الروبوتات الآلية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، أما استخدام الأدوات الأخرى فيبدو معركة خاسرة، على حد قوله.

خدمة لأجلك

وفي الوقت الراهن، فإن خدمة “لأجلك” تضم خليطًا من التغريدات التي تنتمي إلى حسابات بعضها موثق وبعضها غير موثق، وبعضها يتابعه المغرد بالفعل والبعض الآخر لا يتابعه.

وفي السياق ذاته، قال إن التصويت في الاستطلاعات التي تجرى عبر تويتر سيكون فقط أيضًا لأصحاب العلامات الزرقاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم