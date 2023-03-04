مالك معاذ: إدارة الأهلي لم تمنحني مقدم عقدي لمدة 5 سنوات

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تحدث مالك معاذ، نجم النادي الأهلي والكرة السعودية السابق، عن أنه لم يستلم مقدم عقده من إدارة الراقي حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق لمدة 5 سنوات.
#مع_عزيز | مالك معاذ:
إدارة #الأهلي سبب هبوط مستوى مالك، لم أستلم مقدم عقدي لمدة 5 سنوات.. وتصريحي تجاه طارق كيال لا يُرضيني وكان بلحظة غضب#SSC pic.twitter.com/snAxgG88y1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
وتحدث معاذ لـ برنامج “مع عزيز” على قناة SSC قائلًا: “إدارة الراقي كانت سببًا في هبوط مستواي والمعاملة لم تكن جيدة، لذلك خرج مني تصريح قوي ضد طارق كيال، لم أرضَ عنه حتى الآن كلما تذكرته”.
وأضاف معاذ: “فترتي القصيرة مع النصر لم تكن ناجحة، وقبل الانتقال لـ النصر مكثت ما يقرب من 5 سنوات لم تمنحني فيه إدارة الأهلي مقدم عقدي، وهذه مدة طويلة بالنسبة لأي لاعب كرة قدم”.
ولعب مالك معاذ مع الراقي خلال الفترة من 2004 إلى 2012 مع الراقي، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا عام 2007.