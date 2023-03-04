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متحدثًا عن فترته القصيرة مع النصر

مالك معاذ: إدارة الأهلي لم تمنحني مقدم عقدي لمدة 5 سنوات

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
مالك معاذ: إدارة الأهلي لم تمنحني مقدم عقدي لمدة 5 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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تحدث مالك معاذ، نجم النادي الأهلي والكرة السعودية السابق، عن أنه لم يستلم مقدم عقده من إدارة الراقي حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق لمدة 5 سنوات.

وتحدث معاذ لـ برنامج “مع عزيز” على قناة SSC قائلًا: “إدارة الراقي كانت سببًا في هبوط مستواي والمعاملة لم تكن جيدة، لذلك خرج مني تصريح قوي ضد طارق كيال، لم أرضَ عنه حتى الآن كلما تذكرته”.

وأضاف معاذ: “فترتي القصيرة مع النصر لم تكن ناجحة، وقبل الانتقال لـ النصر مكثت ما يقرب من 5 سنوات لم تمنحني فيه إدارة الأهلي مقدم عقدي، وهذه مدة طويلة بالنسبة لأي لاعب كرة قدم”.

ولعب مالك معاذ مع الراقي خلال الفترة من 2004 إلى 2012 مع الراقي، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا عام 2007.

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