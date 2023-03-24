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بعد تعرضه لإصابة

مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على موقف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند من المشاركة في مواجهة ليفربول، بعد تعرضه لإصابة قوية.

غموض موقف هالاند

وتحدث والد المهاجم النرويجي، آلف هالاند، عن إصابة نجله، قائلًا: “إيرلينج يتلقى العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وسيكافح من أجل العودة إلى المباريات”.

وعن إمكانية لحاقه بمواجهة ليفربول، قال: “لست طبيبًا، لكن أعتقد أنه لا يمكنه إمضاء أسبوعين دون تدريب.. إنه يحتاج إلى الكثير من العناية، يجب أن يكون هناك تقدم.. إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب”.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @Cityarabia

واختتم والد المهاجم النرويجي تصريحاته لصحيفة “تيليجراف” البريطانية، قائلًا: “الأمر يتعلق بكيفية استجابة هالاند للعلاج في الأيام القليلة المقبلة”.

وتأكد غياب هالاند عن المشاركة مع منتخب النرويج الأول لكرة القدم في مواجهتي إسبانيا وجورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @Cityarabia

مانشستر سيتي ضد ليفربول

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد ليفربول، في الأول من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity
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