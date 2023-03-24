مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول

تُخيم حالة من الغموض على موقف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند من المشاركة في مواجهة ليفربول، بعد تعرضه لإصابة قوية.

غموض موقف هالاند

وتحدث والد المهاجم النرويجي، آلف هالاند، عن إصابة نجله، قائلًا: “إيرلينج يتلقى العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وسيكافح من أجل العودة إلى المباريات”.

وعن إمكانية لحاقه بمواجهة ليفربول، قال: “لست طبيبًا، لكن أعتقد أنه لا يمكنه إمضاء أسبوعين دون تدريب.. إنه يحتاج إلى الكثير من العناية، يجب أن يكون هناك تقدم.. إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب”.

واختتم والد المهاجم النرويجي تصريحاته لصحيفة “تيليجراف” البريطانية، قائلًا: “الأمر يتعلق بكيفية استجابة هالاند للعلاج في الأيام القليلة المقبلة”.

وتأكد غياب هالاند عن المشاركة مع منتخب النرويج الأول لكرة القدم في مواجهتي إسبانيا وجورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

مانشستر سيتي ضد ليفربول

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد ليفربول، في الأول من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة.