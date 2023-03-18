Icon

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 Icon المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تأهل للدور نصف النهائي في البطولة

مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بسداسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بسداسية في كأس الاتحاد الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتسح فريق مانشستر سيتي، ضيفه بيرنلي بسداسية دون رد اليوم، وذلك في دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مان سيتي تقدم بهدفين في الشوط الأول عبر النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين الـ32 والـ35.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل هالاند ” الهاتريك” والثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ59، ثم أضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع لـ مان سيتي بالدقيقة الـ62.

ونجح اللاعب الإنجليزي كول بالمير في إحراز خامس أهداف مانشستر سيتي بالدقيقة الـ68، ثم نجح اللاعب جوليان ألفاريز في إحراز الهدف السادس لفريق مانشستر سيتي والثاني شخصيًا له بالدقيقة الـ73.

مباريات الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتُستكمل غدًا الأحد مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يلعب ” شيفيلد يونايتد ضد بلاكبيرون روفرز” في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.

وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة، يلعب برايتون ضد نادي جريمسبي تاون، أما مانشستر يونايتد فسوف يواجه فريق فولهام غدًا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

هالاند - مانشستر سيتي وبيرنلي - كأس الاتحاد الإنجليزي

السيتي يواجه البايرن أوروبيًا

وفي وقت سابق، كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، أن قرعة دوري أبطال أوروبا، صعبت الأمور بالنسبة لفريقه عندما كشفت عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني في مباراتي دور ربع النهائي.

وقال جوارديولا تعقيبًا على القرعة: “المواجهة ستكون صعبة لأن بايرن ميونخ يمتلك عناصر مميزة، وخبرات على أعلى مستوى، القرعة صعبت من أمور مانشستر سيتي كثيرًا”.

وتابع المدرب الإسباني: “دائمًا أُساند اللاعبين، ولكن أي لاعب يقول أنا ويهتم بنفسه فقط، أتجاهله تمامًا”.

هالاند - مانشستر سيتي وبيرنلي - كأس الاتحاد الإنجليزي - جوليان ألفاريز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم