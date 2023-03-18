مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بسداسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي، ضيفه بيرنلي بسداسية دون رد اليوم، وذلك في دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مان سيتي تقدم بهدفين في الشوط الأول عبر النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين الـ32 والـ35.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل هالاند ” الهاتريك” والثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ59، ثم أضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع لـ مان سيتي بالدقيقة الـ62.

ونجح اللاعب الإنجليزي كول بالمير في إحراز خامس أهداف مانشستر سيتي بالدقيقة الـ68، ثم نجح اللاعب جوليان ألفاريز في إحراز الهدف السادس لفريق مانشستر سيتي والثاني شخصيًا له بالدقيقة الـ73.

مباريات الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتُستكمل غدًا الأحد مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يلعب ” شيفيلد يونايتد ضد بلاكبيرون روفرز” في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.

وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة، يلعب برايتون ضد نادي جريمسبي تاون، أما مانشستر يونايتد فسوف يواجه فريق فولهام غدًا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

السيتي يواجه البايرن أوروبيًا

وفي وقت سابق، كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، أن قرعة دوري أبطال أوروبا، صعبت الأمور بالنسبة لفريقه عندما كشفت عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني في مباراتي دور ربع النهائي.

وقال جوارديولا تعقيبًا على القرعة: “المواجهة ستكون صعبة لأن بايرن ميونخ يمتلك عناصر مميزة، وخبرات على أعلى مستوى، القرعة صعبت من أمور مانشستر سيتي كثيرًا”.

وتابع المدرب الإسباني: “دائمًا أُساند اللاعبين، ولكن أي لاعب يقول أنا ويهتم بنفسه فقط، أتجاهله تمامًا”.