مانشستر يونايتد يُجهز 80 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يُجهز عرضًا ماليًا خرافيًا للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وقالت صحيفة Daily Star الإنجليزية إن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم عرض مالي قيمته 80 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم صاحب الـ29 عامًا من صفوف توتنهام بعد نهاية الموسم الحالي.
وسيدخل مانشستر يونايتد في منافسة مع بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني لضم كين.
يذكر أن كين سجل مع توتنهام في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 21 هدفًا، ويطمح اللاعب الإنجليزي للرحيل إلى فريق ينافس على البطولات.
وعلى المستوى الدولي، نجح كين في إحراز 55 هدفًا ليكون الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي متفوقًا على واين روني الذي أحرز 53 هدفًا ومتفوقًا كذلك على أسطورة مانشستر يونايتد، بوبي تشارلتون الذي أحرز 49 هدفًا.
وكان واين روني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا السابق علق على إنجاز هاري كين قائلًا: “مبارك له، كنت أعلم أن رقمي لن يصمد طويلًا، ولكن هاري كين حطم رقمي سريعًا، يا له من لاعب عظيم ومهاجم مذهل، هو أسطورة للمنتخب الإنجليزي”.