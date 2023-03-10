مانشستر يونايتد يُمطر شباك ريال بيتيس برباعية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال بيتيس برباعية لهدف في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

اليونايتد أحرز الهدف الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول ثم نجح الإسباني آيوزي بيريز في إحراز هدف التعادل لـ ريال بيتيس بالدقيقة الـ32.

مانشستر يونايتد يضرب برباعية

وفي الشوط الثاني، كشر مان يونايتد عن أنيابه، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أنتوني في الدقيقة الـ52 من تصويبة بعيدة المدى.

وأضاف اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لـ اليونايتد في الدقيقة الـ59 ثم عزز الهولندي فيجهورست من تقدم مان يونايتد بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الخميس المقبل في ملعب بينتو فيامارين في إسبانيا.