مايكروسوفت تصدر تحديثاً جديداً لنظام التشغيل ويندوز 11

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أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام التشغيل Windows 11 مع خاصية الدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعلق الخبير التقني فيصل السيف على التحديث الجديد، بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “أصدرت مايكروسوفت تحديثاً جديدا لنظام التشغيل Windows 11 مع العديد من المزايا”.
وقال فيصل السيف إن من مزايا التحديث الجديد ما يلي:
– إضافة بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى شريط المهام
– يتضمن التحديث أيضاً تحسينات على widgets
– دعم خاصية وضع اللمس
– تسجيل الشاشة وغيرها من المزايا
وأشار فيصل السيف، إلى أن المميزات الجديدة متوفرة اليوم عبر Windows Update.