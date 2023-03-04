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مايكروسوفت تصدر تحديثاً جديداً لنظام التشغيل ويندوز 11

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
مايكروسوفت تصدر تحديثاً جديداً لنظام التشغيل ويندوز 11
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام التشغيل Windows 11 مع خاصية الدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلق الخبير التقني فيصل السيف على التحديث الجديد، بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “أصدرت مايكروسوفت تحديثاً جديدا لنظام التشغيل Windows 11 مع العديد من المزايا”.

وقال فيصل السيف إن من مزايا التحديث الجديد ما يلي:

مزايا تحديث ويندوز 11

– إضافة بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى شريط المهام

– يتضمن التحديث أيضاً تحسينات على widgets

– دعم خاصية وضع اللمس

– تسجيل الشاشة وغيرها من المزايا

وأشار فيصل السيف، إلى أن المميزات الجديدة متوفرة اليوم عبر Windows Update.

 

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