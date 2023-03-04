مايكروسوفت تصدر تحديثاً جديداً لنظام التشغيل ويندوز 11

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام التشغيل Windows 11 مع خاصية الدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلق الخبير التقني فيصل السيف على التحديث الجديد، بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “أصدرت مايكروسوفت تحديثاً جديدا لنظام التشغيل Windows 11 مع العديد من المزايا”.

وقال فيصل السيف إن من مزايا التحديث الجديد ما يلي:

مزايا تحديث ويندوز 11

– إضافة بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى شريط المهام

– يتضمن التحديث أيضاً تحسينات على widgets

– دعم خاصية وضع اللمس

– تسجيل الشاشة وغيرها من المزايا

وأشار فيصل السيف، إلى أن المميزات الجديدة متوفرة اليوم عبر Windows Update.