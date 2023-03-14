Icon

انتصار كبير للدبلوماسية السعودية في ملف العلاقات مع إيران Icon إزالة غضروف تعيد الحركة لمريض في عنيزة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب Icon المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية Icon براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة Icon ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا Icon حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك Icon إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي Icon خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق Icon ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
بإمكانه كتابة فيلم وإنشاء ممثلين وعرضهم على الجمهور

مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية 

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

من المقرر أن تكشف شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا في وقت لاحق هذا الأسبوع عن أحدث نسخة من روبوت ChatGPT 4 للدردشة، الذي يقدم إجابات فورية.

وإذا كانت النسخة الأولى من روبوت الدردشة ChatGPT المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم نصوصًا فورية، تشبه ما يكتبه البشر، فإن النسخة الجديدة تقدم ما هو أكثر من ذلك، وعن ذلك قال مدير استراتيجية الأعمال في مايكروسوفت ألمانيا، هولغر كين، إن الروبوت الجديد سيكون قادرًا على إنتاج صور وفيديوهات وموسيقى، بناءً على كلمات يكتبها المستخدم.

ولفت إلى أنه بوسع الروبوت مساعدة مراكز الاتصال عبر تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص من أجل ضبط الجودة، كما أن بوسعه مساعدة الفنانين وصنّاع المحتوى المرئي على إنتاج محتوى عالي الجودة.

الفرق بين GPT3.5 وGPT 4

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الكشف عن النسخة الجديدة سيكون، الخميس المقبل، وسيكون روبوتًا متعدد الوسائط، ففضلًا عن الفيديو والصور بوسعه أيضًا إنتاج محتوى صوتي.

وكانت شركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة أوبن أي قد أطلقتا في أواخر نوفمبر 2022 النسخة الأولى من الروبوت الذي يحمل اسم GPT3.5.

مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية 

قدرات خرافية

ويقول خبراء التكنولوجيا إن GPT 4 سيكون قادرًا على معالجة أنواع متعددة من البيانات بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والأصوات والأرقام وما إلى ذلك، وبإمكان المستخدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لكتابة سيناريو فيلم مع إنشاء ممثلين للفيلم وعرضه على الجمهور أيضًا.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة كتاب مكون من 200 صفحة في يوم واحد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن
السعودية اليوم

حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم...

السعودية اليوم
جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا
تقارير

جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع...

تقارير
وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز العلاقات السعودية الألمانية
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز...

السعودية اليوم
طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه
غرائب

طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد...

غرائب
وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا
غرائب

وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل...

غرائب
رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل...

السعودية اليوم
تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع
الرياضة

تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع

الرياضة