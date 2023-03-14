مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية 

من المقرر أن تكشف شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا في وقت لاحق هذا الأسبوع عن أحدث نسخة من روبوت ChatGPT 4 للدردشة، الذي يقدم إجابات فورية.

وإذا كانت النسخة الأولى من روبوت الدردشة ChatGPT المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم نصوصًا فورية، تشبه ما يكتبه البشر، فإن النسخة الجديدة تقدم ما هو أكثر من ذلك، وعن ذلك قال مدير استراتيجية الأعمال في مايكروسوفت ألمانيا، هولغر كين، إن الروبوت الجديد سيكون قادرًا على إنتاج صور وفيديوهات وموسيقى، بناءً على كلمات يكتبها المستخدم.

ولفت إلى أنه بوسع الروبوت مساعدة مراكز الاتصال عبر تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص من أجل ضبط الجودة، كما أن بوسعه مساعدة الفنانين وصنّاع المحتوى المرئي على إنتاج محتوى عالي الجودة.

الفرق بين GPT3.5 وGPT 4

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الكشف عن النسخة الجديدة سيكون، الخميس المقبل، وسيكون روبوتًا متعدد الوسائط، ففضلًا عن الفيديو والصور بوسعه أيضًا إنتاج محتوى صوتي.

وكانت شركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة أوبن أي قد أطلقتا في أواخر نوفمبر 2022 النسخة الأولى من الروبوت الذي يحمل اسم GPT3.5.

قدرات خرافية

ويقول خبراء التكنولوجيا إن GPT 4 سيكون قادرًا على معالجة أنواع متعددة من البيانات بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والأصوات والأرقام وما إلى ذلك، وبإمكان المستخدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لكتابة سيناريو فيلم مع إنشاء ممثلين للفيلم وعرضه على الجمهور أيضًا.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة كتاب مكون من 200 صفحة في يوم واحد.