مايك بنس يحذر من توقيف ترامب

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أن توجيه الاتهام المحتمل من مدعي عام مقاطعة مانهاتن إلى الرئيس السابق دونالد ترمب مقلق للغاية، وشدد على أنه لن يتم التسامح مع العنف، بعدما دعا الرئيس السابق للاحتجاجات.

فكرة مقلقة

وقال بنس، للصحفيين في دي موين بولاية أيوا أمس السبت، “فكرة اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة لي مثل عشرات الملايين من الأمريكيين. ويحدث بشكل خاص في ما يبدو أنها بيئة مشحونة سياسيًا في نيويورك، حيث قام المدعي العام والمسؤولون المنتخبون الآخرون فعليًا بحملة بعد التعهد بمقاضاة الرئيس السابق”. وأضاف: “لا أحد فوق القانون. أنا واثق من أن الرئيس ترامب يمكنه الاعتناء بنفسه”.

ووسط دعوة ترمب لأنصاره للاحتجاج واستعادة الأمة ردًا على لائحة الاتهام المحتملة، أشار بنس إلى أنه لن يتم التسامح مع العنف.

دعوة لعدم العنف

وقال: “نحن نحترم حق الأمريكيين في إسماع صوتهم والتعبير عن إحباطهم مما يبدو أنها محاكمة ذات دوافع سياسية للرئيس السابق، لكننا نريد أن نرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف، وأن أي شخص ينخرط في أعمال عنف ستتم مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

وأعلن ترامب، في منشور عبر منصة “Truth Social”، أنه يتوقع أن يتم القبض عليه يوم الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في دفعة مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

الرفض الجمهوري

وغرد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي يوم السبت: “ها نحن مرة أخرى أمام إساءة استخدام فاضحة للسلطة من قبل مدعي مانهاتن المتطرف الذي يسمح للمجرمين العنيفين بالخروج من السجون بينما يسعى للانتقام السياسي ضد الرئيس ترامب”.

من جهته، شبه مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب والمساعد منذ فترة طويلة والذي انقلب على ترامب وشهد في القضية ضده، دعوة الرئيس السابق للاحتجاجات يوم السبت بـ صرخة المعركة التي أطلقها قبل هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول.

مواجهة عنيفة

وقال كوهين لـ “MSNBC”: “كان من الذكاء لدونالد أن يكتب احتجاجًا سلميًا، لكنه لا يريد احتجاجًا سلميًا، إنه يريد مواجهة عنيفة أخرى نيابة عنه.

وكان كوهين، الذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 لإلغاء قصتها وشراء صمتها عن علاقتها المزعومة مع ترامب وقد أقر بأنه مذنب في عام 2018.