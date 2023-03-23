مباحثات بين السعودية وسوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية

كشف مصدر في الخارجية لقناة الإخبارية عن بدء مباحثات قائمة مع وزارة الخارجية السورية، وذلك تعليقًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية.

فيديو عاجل | الخارجية لـ #الإخبارية: مباحثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية#الإخبارية pic.twitter.com/hBvqKK2toQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2023

وبين المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإن البحث جارٍ بين المسؤولين في المملكة والوزراء في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.