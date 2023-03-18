مباحثات وزيري خارجية مصر وتركيا لأول مرة منذ عقد

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في العاصمة القاهرة.

لحظة وصول وزير خارجية تركيا إلى مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير صباح اليوم واستقبال السيد سامح شكرى له. pic.twitter.com/9PXpIRpnBA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 18, 2023

اجتماعات مغلقة

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين يعقدان اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا.

ومن المقرر أن يعقد شكري وأوغلو مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات.

استعادة العلاقات بين البلدين

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كتبت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الجمعة، “إن زيارة مولود تشاووش أوغلو تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية”.

ويشمل برنامج زيارة وزير الخارجية التركية لقاء ثنائي مع شكري بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وبعد ذلك يشارك الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك.