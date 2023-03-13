مباراة الفيحاء والاتحاد إلى الأشواط الإضافية

انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1.

كمارا يتقدم وريلر يتعادل

وانطلقت مواجهة الفيحاء والاتحاد المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، وانطلق سلطان مندش ومر بالكرة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة السادسة.

ونجح هارون كمارا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة طولية مميزة من إيغور كورونادو، لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق أنتوني نواكايمي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى.

وتمكن ريكاردو ريلر من تسجيل التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيحاء والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1\1.

محاولات من الفيحاء والاتحاد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، وأطلق هارون كمارا تسديدة قوية تصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش عند الدقيقة 60، وأهدر سلطان مندش فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، وسدد الكرة أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وكاد برونو هنريكي أن يسجل هدف الفوز عند الدقيقة 91، إلا أنه أهدر الفرصة، لتنتهي مباراة الفيحاء والاتحاد بالتعادل بهدف لكل منهما، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية.